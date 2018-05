Bilanci e riflessioni all'incontro di fine Stagione

La direzione di Ravenna Teatro, nella figura di Marcella Nonni, invita gli abbonati e tutti gli spettatori, i sostenitori e i collaboratori, a partecipare all'incontro di fine Stagione del Teatro Alighieri, un appuntamento che non vuole essere solo un consuntivo delle attività svolte durante la stagione 2017-18, bensì una riflessione sugli spettacoli a cui si èassistito e sulle attività che li hanno completati. Il ritrovo è sabato 26 maggio, alle 11.30, presso la Sala del camino del teatro.

Sarà l’occasione per fare un consuntivo delle attività svolte, ma anche il momento per un confronto sui temi emersi nel corso della stagione appena conclusa che gli spettatori stessi vorranno proporre.

È da dieci anni che Ravenna Teatro e il pubblico teatrale cittadino condividono questa buona pratica, un appuntamento prezioso che alimenta la riflessione e fornisce allo spettatore elementi su come comprendere le dinamiche che regolano la macchina organizzativa e le linee culturali della creazione di un cartellone, senza trascurare l’aspetto promozionale.

Ingresso libero

Il Teatro Alighieri è in via Mariani 2 a Ravenna.