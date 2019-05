Bill Goodson, Kledi e altri grandi ballerini al Campus Summer School

Per l’edizione 2019 della sua Scuola di danza estiva, IDA - International Dance Association propone un big assoluto della Danza: il ballerino e coreografo Bill Goodson. Divenuto popolarissimo in Italia per la sua partecipazione in qualità di insegnante al talent show di canale 5 “Amici di Maria De Filippi”, Bill ha all’attivo una luminosa carriera, ricca di importanti collaborazioni con i principali artisti della scena pop internazionale (tra questi si ricorda Michael Jackson, Diana Ross, Gloria Estefan, Stevie Wonder e Renato Zero) e la docenza in alcune delle più prestigiose scuole di danza al mondo.

“Sono davvero contento di partecipare a questo stage - ha dichiarato Goodson lo scorso dicembre alla rivista Expression -. Porterò con me a Campus tanto entusiasmo e tantissima energia. Il mio consiglio - continuava il coreografo - è di arrivare in sala mentalmente preparati, così da essere presenti ‘anima e corpo’. Per un giovane ballerino prendere parte a una lezione tenuta da chi ha molti anni di esperienza alle spalle è un’opportunità unica, dalla quale dovrebbe saper trarre il massimo beneficio perché, senza falsa modestia, non sono occasioni che capitano tutti i giorni”.

L’obiettivo di Bill Goodson come insegnante di Campus Dance Summer School è chiaro: dare input e stimoli agli allievi, cosicché possano farne tesoro, tenendoli sempre a mente nel loro allenamento quotidiano. Il percorso formativo, sostiene Goodson è un cammino lungo e impegnativo, che deve essere consapevolmente vissuto per affrontare con i giusti strumenti l’enorme competizione che persiste nel mondo della danza, dove lo spazio per affermarsi è davvero molto ristretto. “L’unico modo per raggiungere qualche soddisfazione - concludeva Goodson nell’intervista - è essere davvero convinti della strada intrapresa e mostrarsi sempre pronti a lavorare duramente, con fatica e sacrificio, per raggiungere l’obiettivo”.

A Campus Summer School 2019 Bill Goodson sarà affiancato da altri numeri uno della Danza. Tra questi James D’Silva, ideatore del Metodo Garuda, l’hip hopper irlandese di origini nigeriane Jay Asolo, il ballerino tv Kledi Kadiu e il danzatore inglese James Pett, reduce dall’esperienza pluriennale tra le fila della celebre Wayne McGregor Company di Londra. A completare la squadra anche nomi noti al mondo IDA come Virgilio Pitzalis, Roberta Broglia, Loreta Alexandrescu, Emanuela Tagliavia, Kristian Cellini, Matteo Addino, Massimiliano Scardacchi, Sara Tisselli, Massimiliano Nardi, Elisa Di Maio, Elia Del Nin, lenja Rossi e Daniele Baldi.