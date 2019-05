Pedalata in famiglia da Ravenna a Classe con "Bimbimbici"

Domenica 12 maggio arriva la 20ª edizione di Bimbimbici, la pedalata in famiglia promossa da FIAB-Federazione italiana ambiente e bicicletta, per incentivare la mobilità sostenibile e diffondere l’uso delle due ruote tra giovani e giovanissimi a partire dagli spostamenti quotidiani tra casa e scuola. Si svolge in oltre 200 città di tutta Italia e tra queste anche Ravenna. Il ritrovo e l’iscrizione sono alle 10 ai Giardini Speyer, area verde dietro la Basilica di San Giovanni Evangelista e alle 10.30 è prevista la partenza. L’iscrizione di 1 euro verrà raccolta dall’associazione di volontariato “Comitato Cittadino Antidroga”. Il percorso, di circa 5 chilometri, adatto a tutti, sarà il seguente: Giardini Speyer - Viale Pallavicini - Viale S. Baldini - Via Trento - Via Rubicone - Via Romea - Pista ciclabile fino a Classe. È consigliabile per tutti e soprattutto per i bambini l’uso del casco.

Accompagnano la pedalata i volontari di Fiab Ravenna, Legambiente e il Corpo Volontario Forestale. Durante la pedalata, Luca Calisti di 100Bici e Maurizio Lassandro di Bee Cyclette offriranno un piccolo servizio di “riparazione forature”.

L’arrivo a Classe è previsto alle 12 al Largo della Vecchia Tramvia (di fronte al Museo Classis) dove sarà allestito un ristoro offerto ai partecipanti a cui seguirà la visita guidata alla Vecchia pesa a cura dell’Associazione Classe archeologia e cultura. Ai bambini saranno distribuiti i gadget di Bimbimbici, cappellini e album di figurine del Giro d’Italia che passerà a Ravenna il 21 maggio.

Per tutta la giornata ingresso speciale al Museo Classis per i partecipanti alla pedalata: biglietto individuale a 5 € (anziché 7 €); biglietto famiglia (almeno 2 adulti+2 bambini) a 15 € (anziché 20 €).

L’associazione Emergency-Gruppo di Ravenna sarà presente al parco con un banchetto informativo e gadget. I fondi raccolti saranno destinati al Centro pediatrico di Goderich in Sierra Leone, aperto nel 2002, nel quale vengono visitati gratuitamente ogni giorno più di 50 bambini.

Bimbimbici 2019 si svolge nella Giornata nazionale delle bicicletta, istituita nel 2010 dal ministero dell’Ambiente per sensibilizzare e valorizzare le diverse iniziative a favore della mobilità sostenibile ed è patrocinata dai ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti, da Anci, Euromobility, Confindustria-Ancma.