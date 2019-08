Birra-pong, concerti e piatti romagnoli con “Sanlorenzando a tutta birra”

Da giovedì 29 a sabato 31 agosto a San Lorenzo di Lugo torna per il settimo anno consecutivo “Sanlorenzando a tutta birra”, ospitato dalle 19, come da tradizione, nel parco delle ex scuole elementari di via Bartolotti.

La festa propone tre serate con enogastronomia e musica, con l’esibizione di diverse band per ogni giornata. Giovedì 29 agosto si esibiranno i Kuf, i Quarto Piano e gli Infinite Monkey Theory, mentre venerdì 30 agosto sono previsti gli Stanis e Cut me, Mick. Nella stessa serata sono in programma anche il torneo di “birra-pong” con ricchi premi in palio e il dj set con Crispain. Infine, sabato 31 agosto ci sono Elune e Drive me dead. Inoltre, ogni sera sarà attivo lo stand gastronomico con birra, specialità romagnole e non solo.

La festa è organizzata dai ragazzi del paese con il patrocinio del Comune di Lugo e anticipa la tradizionale festa estiva “Sanlorenzando”, che quest’anno si terrà dal 6 al 9 settembre.