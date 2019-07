40 anni di "The Wall": il capolavoro dei Pink Floyd dal vivo con i Like Black Holes in the Sky

Giovedì 11 luglio, dalle 21.00, i Like Black Holes in the Sky tornano all'Antico Porto di Classe per un coinvolgente concerto dedicato alle musiche dei Pink Floyd

In occasione dei 40 anni dall'uscita dell'album "The Wall", capolavoro assoluto dei Pink Floyd, la tribute band ravennate esegue per la prima volta per intero l'album dal vivo.

La band è formata da: Giovanni Plazzi (voce), Eugenio Pisani (chitarra e cori), Luca Paganelli (tastiere e cori), Alberto Fraccaroli (basso e cori), Alberto Carapia (batteria e percussioni) e Marco De Laurentis (chitarra).

Dalle ore 19 sono in programma visite guidate al sito archeologico dell’Antico Porto (tariffa: € 7 ingresso + visita guidata) con possibilità di degustare il cibo da strada con i food truck Vino al Vino, Casa Spadoni e Mama Ely.

Tariffa di € 9 per ingresso + visita guidata + concerto.

Tariffa di € 7 per ingresso + concerto.