Bloomsday: musica e letture per celebrare James Joyce

Sabato 16 giugno alle 21 il Caffè letterario di Lugo celebra il Bloomsday per ricordare James Joyce, con un appuntamento in programma nella sede dell’associazione Entelechia, in via Quarantola 32/1.

Sarà una serata di musica e letture dedicata al celebre scrittore irlandese con gli interventi di Andrea Pennacchi e del compositore romano Patrizio Esposito. Quest’ultimo presenterà il suo cd “Resonating body”, con cui conclude un ciclo di composizioni tutte incentrate sull’Ulisse di Joyce. Introduce la serata Daniele Serafini.

Il Bloomsday è una commemorazione che si tiene il 16 giugno di ogni anno in tutto il mondo per celebrare James Joyce e che rievoca gli eventi dell'Ulisse, il suo romanzo più celebre, che si svolge in una sola giornata, il 16 giugno 1904, a Dublino.

La serata è a ingresso libero. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it/.

L’appuntamento fa parte del calendario del Caffè letterario, la rassegna curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi con il patrocinio del Comune di Lugo.