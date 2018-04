Blues "alpino" con Luke Hilly and The Cavalry

Martedì 1 maggio nuovo live al Peter Pan di Marina di Ravenna, con il concerto degli svizzeri Luke Hilly and The Cavalry, alle 17.30.

Il blues e il folk di questo duo nasce nel sud della Svizzera tra le Alpi, tra foreste e campagna, nel 2012 grazie al loro intenso amore per il Roots il blues primitivo e la folk music popolare. Il loro suono si rispecchia nei suoni del Delta blues del Mississippi con un sapore di folk Europeo. Da allora calcano i palchi e partecipano a festival in tutta Europa, in particolare tra Inghilterra, Spagna, Italia e Germania. Una “Two Man Band” con un Armonica Blues e una Cigar Box da non perdere.