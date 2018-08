Bontà fresche e genuine alla Festa della Frutta

La Festa della Frutta arriva a Punta Marina Terme l'11 e 12 agosto.

Organizzata dalla Pro Loco di Punta Marina Terme in collaborazione con Moriconi Frutta per promuovere la buona frutta, e far conoscere ai bambini i sapori della nostra terra.

Con insalata di frutta, spiedini e colorate macedonie, cocomeri e meloni che saranno protagonisti indiscussi, e non mancheranno le bruschette con i freschissimi pomodorini di ogni tipo rossi, gialli e verdi. Pasta con il verdure miste e tanto altro. Non mancheranno i cappelletti al ragù e il panino con salsiccia.

Lo stand apre alle 12 e alle 18 di sabato e domenica.

Presente anche l’Antica Stamperia Pascucci con le pregiatissime tele stampate a mano. Inoltre non mancano giochi e animazione.

Sabato 11 agosto musica dal vivo con il gruppo ballerini Romagnoli Malpassi e il 12 agosto concerto degli Etilisti noti.