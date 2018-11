Bontà gastronomiche e paella da record a Sant'Andrea in Festa

Nella parrocchia di S. Andrea in Panigale: località che sorge a sei chilometri da Faenza in direzione di Granarolo, si festeggia a fine novembre, l’annuale sagra dedicata al santo patrono S. Andrea.

Dal 23 al 26 novembre il santo patrono si onora con una grande festa di paese improntata soprattutto sulla gastronomia e sugli spettacoli (sempre gratuiti) ma non priva di riti religiosi che culminano con la Santa messa della domenica.

Stuzzicanti novità gastronomiche vegetariane sono gli strozzapreti con delicata salsa alla zucca, l’ambito gobbo fritto, il piattone d’autunno con pizza fritta, piadina al formaggio, fichi caramellati, fagioli, cipolla, marmellata dolce, noci carote e verza.

La sagra si è inoltre caratterizzata nel tempo per momenti dedicati, come il venerdì con la serata della fiorentina di scottona, e il lunedì con la serata della paella di mare. Questa serata che viene denominata la “Paella dei Record”, richiede prenotazione per poter gustare una specialità in un contesto spettacolare (servizio contemporaneo da più paellere spagnole).

Sul palco numerosi artisti (cantanti e musicisti) che hanno fatto dell’esibizione di S. Andrea un appuntamento fisso del loro calendario.