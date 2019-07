Boogie woogie travolgente con Martini and the Olives

Sabato 27 luglio, ore 17.00, al Bagno Caesar di Lido Adriano si tiene il concerto di Martini and the Olives.

Martini and the Olives propongono una freschissima selezione di infuocato Boogie Woogie e potente Rhythm'n'Blues, trascinandovi in un viaggio musicale e culturale che va dagli anni ’40 ai primi anni ’60. Il loro suono crudo e diretto è in grado di travolgervi.

La formazione: Lady Martini, già voce dell’affermato duo Perry Boogie & Lady Martini; Perry Boogie, pianista bolognese che in 30 anni di carriera vanta collaborazioni con decine di icone internazionali del rock’n’roll e non solo (Mick Ronson, Blasters, Los Lobos e molti altri); Mattia Montesi, bassista reduce dalla rock band The Marvellous e valente liutaio; Luca Gallo Gallignani ai tamburi ma polistrumentista e cantante di Gallo & the Rockin’ Seeds.