Brindisi, presepi e Babbo Natale a Castel Bolognese

Entra nel vivo in questi giorni a Castel Bolognese il cartellone delle iniziative di Natale.

Mercoledì 19 dicembre, dalle ore 18.00, nel chiostro della residenza municipale e nella sala consiliare, brindisi e scambio di auguri con la cittadinanza, saggio natalizio della scuola comunale di musica "Nicola Utili" e presentazione dell'iniziativa "Il Natale è per l'umanità", con testimonianze, musica, polenta e dolci per tutti.

Sabato 22 dicembre, dalle ore 14.30, in piazza Bernardi torna il trenino di Babbo Natale. Ad allietare il pomeriggio animazione per bambini e polenta dell'Ars Cra.

Sempre sabato 22, inoltre, inaugurazione di due mostre: alle 16.30 nella sala espositiva adiacente la chiesa di Santa Maria della Misericordia (via Emilia interna) i Presepi artigianali; alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria della Misericordia "Armonie di colori", del maestro Giovanni Pini.