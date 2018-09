Brisighella, a San Cassiano torna la "Sagra della Polenta"

Il 7, 14 e 21 ottobre si svolge a S. Cassiano, frazione di Brisighella, la 47esima sagra della polenta con gastronomia, folclore e mostre. San Cassiano è un caratteristico paesino lungo la Provinciale SP 302 Faenza-Firenze ad alcuni km dopo Brisighella in direzione Toscana, facilmente raggiungibile in auto ma anche comodamente con i treni della storica linea Faentina. Dal mattino alla sera la sagra offrirà ai visitatori la possibilità di gustare LA POLENTA, un piatto che è parte integrante della storia locale, il piatto contadino per eccellenza.

La polenta è un piatto unico, che ha nutrito le generazioni passate fino a tempi recenti. La preparazione della polenta necessita di abilità ed esperienza che a San Cassiano si passa di generazione in generazione grazie alla grande passione dei Mastri Polentai San cassianesi.

Un piatto semplice e nello stesso tempo capace di abbinarsi a condimenti diversi e particolari come selvaggina, funghi, carni e baccalà, in grado di soddisfare i palati semplici, ma anche quelli raffinati.

Diversi i condimenti proposti per il piatto contadino per eccellenza: il gusto nobile dei funghi porcini, quello più vigoroso del ragù di carne (maiale, lepre, cinghiale, capriolo) o il sapore del baccalà.

Negli stand si possono acquistare prodotti locali come farina per polenta, biscotti e castagne. Inoltre c’è spazio per la storia della polenta con l’esposizione di attrezzi agricoli del passato e per attrazioni popolari.

Per maggiori informazioni: http://sancassiano.ra.it