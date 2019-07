Brisighella diventa Borgo d'Arte con mercatini, musica e antichità

Entrano nel vivo gli appuntamenti delle notti brisighellesi, che per tutto il mese di luglio e agosto terranno compagnia nella cittadina termale a residenti e turisti.

Venerdì 5 luglio il centro storico si anima con Brisighella Borgo d'Arte - mostra mercato d’arte, antichità e brocantage, il classico mercatino lungo le vie del centro medioevale. L’iniziativa animerà anche le serate dei venerdì 12, 19, 26 luglio, 2 e 9 agosto.

In piazza Carducci, a cura della Pro Loco e del Comune di Brisighella, ogni venerdì Borgo in Musica, un repertorio musicale piacevole e diversificato, con artisti rigorosamente dal vivo, con la direzione artistica di Nicoletta Fabbri. In via Naldi spazi di musica live per una atmosfera estiva fino a tarda notte.

Inoltre, via Fossa sarà animata da intrattenimenti vari.

Sempre da venerdì, è confermato l’appuntamento nel prato dell’ex Convento dell’Osservanza, ingresso da via Masironi 5, come grande “sala” all’aperto che ospiterà una serie di proiezioni cinematografiche.

Con Cinema sotto i tre Colli in programma per il pubblico un’ampia selezione di proposte cinematografiche, arricchite in alcune serate dall’iniziativa legata alla rassegna “Cinemadivino”.

Le programmazioni cinematografiche saranno proposte nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, fino a domenica 4 agosto 2019 (www.cinemaincentro.com).

Nell’ex Convento dell’Osservanza è visitabile la mostra “Mattia Moreni e il lavoro contadino nella Vena del Gesso Romagnola “, un omaggio all’artista Mattia Moreni e una selezione di strumenti del Museo del lavoro contadino, già precedentemente esposti alla Rocca. Questi gli orari di apertura: venerdì dalle 18.30 alle 21.00, sabato e domenica dalle 16.00 alle 21.00.