Un'escursione notturna tra i lòm a mêrz

Quanti fuochi illuminano la valle del Senio, nella notte dei lòm a mêrz? Domenica 8 marzo, Agriturismo Rio Manzolo e Romagna Sentieri organizzano una notte diversa, dove protagonisti saranno proprio i falò di marzo, in uno dei luoghi dove la tradizione è più radicata: la bassa valle dei Senio, nel suo paesaggio avvolto nei calanchi.

Si parte dall’agriturismo Rio Manzolo di Brisighella per una camminata fino alla Torre del Marino, che domina la Valle del Senio. Da qui, sull'ampia terrazza panoramica che guarda verso sud-ovest, l'attesa della notte e con essa l’accensione dei fuochi nella vallata.

Rientro in notturna all’Agriturismo Rio Manzolo per il cenone, poi trebbo attorno al fuoco sotto al cielo del nuovo marzo.

Il costo è di 25€ a persona e include cena ed escursione (20€ per bambini fino a 10 anni). Il menu include antipasto (focaccia farcita), primo (strichetti al ragù), secondo (polpette al sugo), vino, acqua, ciambella e crostata.

Ritrovo alle ore 16 presso l’agriturismo Rio Manzolo, in via Trieste 99 a Villa Vezzano.

È richiesta puntualità per rispetto degli altri partecipanti. Prenotazione obbligatoria chiamando il 349 3523188 fino a esaurimento posti.

Durata dell'escursione: circa 3 ore.

Percorso a piedi: 7 km circa.

Escursione priva di difficoltà specifiche, è sufficiente un adeguato allenamento rispetto alla lunghezza indicata.

Necessarie scarpe con suola scolpita o scarponcini da trekking. Portare con sé una torcia e un cambio.

Sono ammessi cani purché condotti al guinzaglio.

L’escursione sarà annullata in caso di maltempo, mentre la cena si terrà comunque.