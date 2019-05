Un tuffo indietro di 600 anni: a Brisighella torna la festa medievale

Il borgo di Brisighella, la sua Rocca e la sua Torre rivivono le sue Antiche Origini Medioevali, attraverso 2 giornate (2 giorni ed una notte) ed una cena medioevale nelle quali il visitatore potrà fare un salto indietro nel tempo grazie a un ricco programma di rievocazioni, giochi per bambini, intrattenimenti e spettacoli oltre che assaggiare la gastronomia locale rivisitata a tema in stand, taverne, ristoranti ed osterie.

Sabato 01 (dalle 10 alle 24) e domenica 3 giugno (dalle 10 alle 20) il visitatore si potrà calare nella vita di Brisighella del 1413, anno di costituzione della contea di Brisighella e di Val d'Amone. Sabato e domenica a pranzo e cena HOSTERIA allestite ai piedi della Rocca, sabato sera HOSTERIA DEL LUPO NERO in Via Fossa e anche in Piazzetta del Monte

1) LA ROCCA “ARMATA” il sabato dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e la domenica dalle 10.00 alle 20.00

la Rocca prenderà vita: ai piedi delle mura esterne sarà allestito con tende un campo d’arme animato da un centinaio di figuranti; si potranno ammirare antichi mestieri artigiani, un’esposizione di armi medievali e un allestimento tematico dei locali all’interno della rocca. Durante la giornata prenderanno vita animazioni e intrattenimenti con giullari, cantastorie e musici; duelli e scontri d’armi fra le migliori compagnie di rievocazione storica e un punto ristoro per i viandanti.

2) LA TORRE DEGLI ARCERI il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00

Per entrambe le giornate (dalle 10 alle 19) si potrà salire alla Torre di avvistamento (oggi torre dell’Orologio) dove verranno messi in mostra l’antica arte dell'arco. Ai piedi della torre una compagnia di arcieri metterà in mostra le proprie abilità e farà scuola per tutti coloro che vorranno imparare.



3) IL BORGO MEDIOEVALE il sabato dalle 17:00 alle 23:00, la domenica solo mercato medioevale

Dal pomeriggio (dalle 17 alle 24) il centro storico ritroverà le antiche porte di accesso al borgo: Porta Fiorentina, Porta Gabalo e Porta Bonfante, all’interno delle quali si animerà la vita di un villaggio medioevale, dove piazza del Monte ritornerà la piazza del mercato e dell’osteria, piazza Marconi la piazza politica ed economica animata da mestieri, ristorante ed osterie vitalizzati dall’intervento di artisti di strada e compagnie con azioni teatrali e musici itineranti, mentre piazzetta del Suffragio il centro religioso. Il sabato sera il Medioevo si farà spettacolo e al calare del buio la luce delle torce illuminerà suggestivamente le armature e le terrecotte, ricreando un’atmosfera unica e coinvolgente. Il rullare dei tamburi si farà impetuoso, i duelli diventeranno scontri infuocati, le animazioni diventeranno spettacolo. Piazza Marconi ospiterà anche le finali del Torneo d’arme Castrum Brisighelle in onore della Famiglia Manfredi, un premio di singolar tenzone che vedrà valorosi armati provenienti da tutte le parti d’Italia cimentarsi in duelli rievocativi e non solo, al ritmo incalzante dei Tamburi Medioevali di Brisighella.

4) ARENA DEGLI SPETTACOLI (Anfiteatro Spada) il sabato dalle 21.30 alle 23.00

Musica, giocoleria, trampoli e magie, fuoco e pupazzi, mirabolanti alchimie con ampolle ed alambicchi.... uno spettacolo unico condotto da due giullari dalla battuta sempre pronta ed arguta!



5) CAMPO DELLA FIERA (Piazza Carducci) il sabato dalle 23.00 alle 24.00

Alle ore 23 si uscirà dall’immaginario delle porte del borgo per ballare e danzare in quel che un tempo fu il Prato della Fiera (oggi Piazza Carducci) e divertirsi in un vortice di spettacolo tra danze e fuochi grazie alla Compagnia dei Fuochi Affini e dei Tamburi Medioevali di Brisighella, e concludere con il concerto dei Diabula Rasa.

PROGRAMMA

anteprima - VENERDÌ 31 maggio 2019 – Rocca

dalle 20.00 alle 23.30

Cena Mediovale con spettacolo danzante

“I fasti della Serenissima si affacciano alla Rocca di Brisighella”

a cura dell'Associazione Danzarte e di Accademia Medioevale

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni tel. 3389844125



SABATO 01 giugno 2019

dalle 10.00 alle 24.00

Dalle ore 10:00 alle 22:00_ai piedi della Rocca_allestimento di un campo d’arme con tende animate da un centinaio di figuranti, si potranno ammirare antichi mestieri artigiani, un’esposizione di armi medievali.

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00_nella Torre dell'Orologio_una compagnia d'arme A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti e l’antica arte delL'arco. Ai piedi della torre la compagnia di arcieri metterà in mostra le proprie abilità e farà scuola per tutti coloro che vorranno imparare. Tra le varie armi pazientemente ricostruite,il gruppo dispone anche di un “Cannone a organo a 6 canne quadre” e di una “Colubrinetta da contrassedio” a retro carica, a tiro rapido con doppio arco elevatore.

Dalle 17:00 alle 23:00_nel Borgo_ si svolgerà la vita di un villaggio medioevale animata da mercanti, artigiani, ristoranti ed osterie vitalizzati dall’intervento di animazioni di strada e compagnie con azioni teatrali.

ore 10:30_Cortile interno Rocca_Cerimoniale di apertura della Rocca con riunione capitani, check armi e protezioni che si useranno per il torneo per poi proseguire con dimostrazioni di armeggio con armi bianche, armi da fuoco e formazione.

dalle ore 11:00 alle 19,00_ area Torre dell'orologio_la "Compagnia Arcieri dei Graffiti" vi mostreranno didattica e prove di tiro con l'arco.

dalle ore 12.00 alle ore 15.00 Ristoro per i figuranti e per i viandanti presso l'Osteria allestita nell'area esterna alla Rocca

ore 15:30_Cortile interno Rocca_Spettacolo storie incredibili di piume e mani con la dama delle civette presso cortile interno alla Rocca

dalle ore 16:45 alle 18:30_Cortile interno Rocca_Qualificazioni della "IVa EDIZIONE DEL PREMIO CASTRUM BRASSICHELLA" al suono dei Tamburi Medioevali di Brisighella

ore 19:00_Cortile interno Rocca_Spettacolo storie incredibili di piume e mani con la dama delle civette presso cortile interno alla Rocca

dalle ore 19.00 Apertura delle Hosterie del Lupo Nero in Piazzetta del Monte e in Via della Fossa

dalle ore 19:30_Fontana Vecchia_L'Inquisizione della Compagnia della Forca

dalle 19:30_ percorso a giochi medioevali che metteranno alla prova le abilità dei viandanti alla ricerca della parte antica del borgo di Via Recuperati, Via Gattamarcia, Via Fenzoni, Piazzetta del Suffragio partendo da Via della Fossa.

ore 20:00_Piazza Marconi_le disavventure di Fabius Lo Giullare

dalle 20.30 alle 23.00_Via della Fossa_The “Medioeval” Green Show, spettacolo a orario continuato dove il visitatore potrà essere protagonista reale/virtuale di fantastiche avventure cavalleresche a cura di 3pix Studio.

ore 21:00_Piazzetta Porta Gabalo_Duo Artmica spettacolo di acrobatica aerea e fuoco

ore 21:00_Piazza Marconi_Nardor Lo Saraceno spettacolo di equilibrismo, fuoco e bolle di sapone giganti

ore 21:30_Arena degli Spettacoli_ Spettacolo di Teatro comico medioevale A TUTTO TONDO fra giocoleria, musica e alchimia a cura dei Clerici Vagantes

ore 21:30_Piazza Marconi_le seconde disavventure di Fabius Lo Giullare

ore 21:30_Piazzetta Porta Gabalo_FIAMME DANZANTI uno spettacolo emozionante che nasce dallo studio dei movimenti del corpo che scaturiscono dal contatto con il fuoco e che meglio si uniscono alla giocoleria e all’utilizzo dei diversi attrezzi infuocati a cura di Fuochi Affini

ore 21:50_Piazza Marconi_semifinale della "IVa EDIZIONE DEL PREMIO CASTRUM BRASSICHELLA" al suono dei Tamburi Medioevali di Brisighella

ore 22:00_Piazzetta Porta Gabalo_Duo Artmica seconda parte dello spettacolo di acrobatica aerea e fuoco

ore 22:15_Piazza Marconi_Nardor Lo Saraceno spettacolo di equilibrismo, fuoco e bolle di sapone giganti

ore 22:30_Piazzetta Porta Gabalo_FIAMME DANZANTI uno spettacolo emozionante che nasce dallo studio dei movimenti del corpo che scaturiscono dal contatto con il fuoco e che meglio si uniscono alla giocoleria e all’utilizzo dei diversi attrezzi infuocati a cura di Fuochi Affini

ore 22:45_Piazza Marconi_Finale della "IVa EDIZIONE DEL PREMIO CASTRUM BRASSICHELLA al suono dei Tamburi Medioevali di Brisighella. A seguire premiazione.

ore 23.00_Campo della Fiera_CONCERTO FINALE a cura dei DIABULA RASA pronti a far ballare tutta Piazza Carducci in una notte infuocata di musica e follia per trasportare tutte le persone in uno spazio ed in un tempo ormai perduto.



DOMENICA 03 giugno 2018

dalle 10.00 alle 20.00

Dalle ore 10:00 alle 22:00_ai piedi della Rocca_allestimento di un campo d’arme con tende animate da un centinaio di figuranti, si potranno ammirare antichi mestieri artigiani, un’esposizione di armi medievali.

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00_nella Torre dell'Orologio_una compagnia d'arme A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti e l’antica arte delL'arco. Ai piedi della torre la compagnia di arcieri metterà in mostra le proprie abilità e farà scuola per tutti coloro che vorranno imparare. Tra le varie armi pazientemente ricostruite,il gruppo dispone anche di un “Cannone a organo a 6 canne quadre” e di una “Colubrinetta da contrassedio” a retro carica, a tiro rapido con doppio arco elevatore.

Dalle 10:00 alle 23:00_nel Borgo_ si svolgerà la vita di un villaggio medioevale animata da mercanti, artigiani, ristoranti ed osterie

ore 10:30_Cortile interno Rocca_Cerimoniale di apertura della Rocca con riunione capitani, check armi e protezioni che si useranno per il torneo per poi proseguire con dimostrazioni di armeggio con armi bianche, armi da fuoco e formazione.

ore 11:00_Area esterna Rocca_Esibizioni degli sbandieratori del rione rosso accompagnati e dei tamburi di Brisighella

ore 11:30_Cortile interno Rocca_Spettacolo di falconeria a cura di "Falconeria Freddy”

dalle ore 12.00 alle ore 15.00 Ristoro per i figuranti e per i viandanti presso l'Osteria allestita nell'area esterna alla Rocca

ore 15:00_Cortile interno Rocca_Spettacolo di falconeria a cura di "Falconeria Freddy” presso cortile interno alla Rocca

ore 15:30_Area esterna Rocca_Esibizioni degli sbandieratori del rione rosso accompagnati e dei tamburi di Brisighella

ore 16:00_Cortile interno Rocca_Spettacolo storie incredibili di piume e mani con la dama delle civette presso cortile interno alla Rocca

ore 16.30_Cortile interno Rocca_Nardor Lo Saraceno spettacolo di equilibrismo, fuoco e bolle di sapone giganti

ore 17:00 Area esterna Rocca_Battaglia, al termine della quale Guido Antonio Manfredi investe Rondinino, figlio di Fosco Tramazzoni, della carica di vassallo e fonda la compagnia di soldati chiamata "Rondinina" per finire con esibizione degli sbandieratori accompagnati dai tamburi di Brisighella.

ore 18:00_Cortile interno Rocca_Spettacolo storie incredibili di piume e mani con la dama delle civette presso cortile interno alla Rocca

ore 18.30_Cortile interno Rocca_Nardor Lo Saraceno spettacolo di equilibrismo, fuoco e bolle di sapone giganti

ore 19.00_Cerimoniale di Chiusura della Rocca e adunata di tutte le compagnie per il congedo finale

www.brisighella.org