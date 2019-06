Musica e danza per una serata romantica in uno dei borghi più belli d'Italia

Sabato 22 giugno è in programma “Brisighella Romantica”, una serata per tutti gli innamorati che nella magica atmosfera di scorci di paesaggio storico e naturale, antiche viuzze acciottolate e luci soffuse di candela potranno ascoltare musica e gustare le prelibatezze dei ristoranti locali.

La serata rientra nell’ambito di un'iniziativa nazionale che coinvolge “I Borghi più belli d’Italia”.

Tanti gli appuntamenti musicali a partire dalle ore 21.00: accanto alla Via degli Asini repertorio di musica classica e lirica con Fabio Naldini, Annalisa Mannarini, Maria Caruso, Tiziana Azzone, Chiara Cattani, Matteo Pennazzi e Grazia Prezioso, in piazza Carducci invece esibizione del fisarmonicista Samuele Telari e a seguire il Battaglione Estense con coinvolgenti danze ottocentesche.

Per l’occasione sono previste anche esposizioni e allestimenti.