"Brividi immorali" al Pavaglione: ecco l'esordio letterario di Laura Morante

Continuano gli incontri per l'edizione 2018 di Scrittura Festival.

Giovedì 24 maggio la rassegna propone due grandi autrici femminili a Lugo. Alle 18 Andrea Marcolongo è al Chiostro del Carmine.

Autrice del saggio best seller “La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco” (Laterza), parla de “La misura eroica. Il mito degli argonauti e il coraggio che spinge gli uomini ad amare” (Mondadori): l’amore ai tempi di Omero. L'autrice dialoga con Ilaria Cerioli.

Alle 21 occhi puntati sul Pavaglione dove arriva Laura Morante. Attrice dal talento indomito esordisce giovanissima sul palco accanto a Carmelo Bene. Ha lavorato con Bernardo Bertolucci in La tragedia di un uomo ridicolo, Nanni Moretti in pellicole indimenticabili come Sogni d'oro, Bianca e La stanza del figlio, Mario Monicelli, Paolo Virzì in Ferie d’agosto e Pupi Avati.

Ha diretto due film. Il suo primo libro si intitola “Brividi immorali” (La Nave di Teseo). L'autrice dialoga con Matteo Cavezzali.