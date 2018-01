"Bronson Recording Fest" tante band per festeggiare assieme

Bronson Recordings festeggia anche quest'anno nella propria casa le uscite del 2017 raccogliendo tutti i suoi artisti in un’unica serata: le atmosfere retro-wave di Confrontational, i “classy tunes” dei Sunday Morning, l'evil'n'roll dei misteriosi ELM (da Cuneo), i bordoni cinematici dei Tiresia, nuovo progetto di Bruno Dorella e Stefano Ghittoni, e i minimal-ambient drones di Adriano Zanni. E sarà anche l'occasione per scoprire il nuovissimo Bronson Café e la sua "White Room", dove si terranno i set di Tiresia e Adriano Zanni.

La festa si svolge sabato 27 gennaio al Bronson di Madonna dell'Albero a partire dalle 21. Ingresso gratuito entro le 23.

TIRESIA

Tiresia, apprezzati recentemente al Festival Transmissions X, è un nuovo progetto musicale di Bruno Dorella e Stefano Ghittoni. Si ispira al personaggio mitologico che è stato contemporaneamente uomo e donna, indovino e fuggiasco, con molteplici vite vissute. Tiresia è anche il nome di uno dei protagonisti del film “I cannibali” del 1970 diretto da Liliana Cavani. Interpretato dall’icona maledetta Pierre Clementi, nel film è una sorta di mistico che parla una lingua incomprensibile e che si ribella a uno stato reazionario e assassino. Il film fu dichiarato "fuori situazione e fuori tempo", tragico ed inquietante, crudamente realistico. Poeticamente quindi un buon punto di partenza. La musica aggiunge a questa poetica frammenti di minimalismo psichedelico Tra ambient , colonna sonora dilatata e derive shoegaze.

ADRIANO ZANNI

Dopo quasi otto anni trascorsi nell'auto-isolamento, Adriano Zanni (musicista e fotografo, noto per i suoi field recording e per le immagini che raccontano la Ravenna post “Deserto rosso”) ha fatto la sua prima apparizione live all'Ongapalooza di Milano. Anche dopo tutti questi anni però la sua interpretazione della musica elettronica atmosferica e cinematografica è ancora intatta. Il sette pollici “Falling Apart” (Boring Machines) è stata la prima uscita musicale di Adriano Zanni dal 2008 ed è un beato ritorno a casa. Due tracce di ambient elegante, disturbate da ritmi distorti e con un tocco infallibile che inserisce suoni e citazioni da film e documentari. Questo singolo ha anticipato l’album “Desappearing”, da uno dei musicisti elettronici più raffinati d'Italia. Per l’etichetta Bronson Recordings Zanni ha da poco realizzato l’audiocassetta in edizione limitata di 72 esemplari “Soundtrack For Falling Trees”.

ELM

È al lato oscuro del Texas che si ispirano gli ELM, band misteriosa originaria di Cuneo. Il loro EP di debutto, uscito il nel novembre 2016 per Bronson Recordings, contiene cinque schegge di noise rock tirato e pesante, in cui riff di chiara impronta southern, tra la fanghiglia delle paludi di New Orleans e il blues di piombo dei Jesus Lizard.

SUNDAY MORNING

"Let It Burn" si presenta come una raccolta ideale di brani romantici e sonorità dal sapore di West Coast, perfette per accompagnare una serata in veranda. Attiva dal 1998 e nota per aver aperto in tour a band del calibro di The National, Karate, Yuppie Flu e Archie Bronson Outfit, la band riesce a unire la scuola power-pop alla tradizione folk-rock “Americana”. Quella dei Sunday Morning è sempre stata una formula molto originale che sfugge alle classiche definizioni, sempre a cavallo in maniera traversale tra indie-rock d'annata, momenti post-rock, sperimentazione, momenti corali e songwriting dei grandi maestri. Il disco della band, che di recente si è esibita a Unaltrofestival, è stato pubblicato anche in vinile nel dicembre 2016.

CONFRONTATIONAL

Melodie ombrose immerse tra schermaglie accattivanti di tastiere, il moog che sgranocchia i talloni, l’incedere da dancefloor calpestato col ghigno insidioso, insomma un tuffo carpiato all’indietro nel neon amniotico degli 80s. "A Dance of Shadows", LP di debutto per Confrontational, è stato classificato da NewRetroWave.com fra i top 10 album del 2015 e si è distinto per le collaborazioni di Cody Carpenter (Ludrium, coautore insieme al padre John Carpenter dei recenti "Lost Themes I & II") che intaglia synth vetroso nella palpitante "To Live And Die On The Air", del chitarrista ex-Prong Monte Pittman (dal 2000 al lavoro con Madonna) nella eminentemente synth-pop "Like A Curse", e di Darren Travis (voce e chitarra degli storici thrasher Californiani Sadus), autore di uno spoken word bieco su sottofondo ambient-industrial in "Script". Prosegue quindi il percorso del progetto dell'autore Massimo Usai verso la definizione di un linguaggio capace di gettare il cuore oltre la retromania, attualizzando modi, forme e sensibilità 80s sulla spinta di un entusiasmo puro, affilato, urgente.

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com