Bugo arriva in concerto a Ravenna

Sabato 7 marzo arriva Bugo al Bronson di Madonna dell'Albero. Il cantautore, molto chiacchierato dopo l'apparizione a Sanremo insieme a Morgan, giunge in concerto nel locale romagnolo.

Cristian Bugatti, in arte Bugo, nasce a Rho (MI) il 2 agosto 1973 ma cresce a Cerano (NO).

Inizia a suonare la chitarra durante la leva militare: è lì che capisce che la musica è la sua strada. L’attività come solista inizia nella seconda metà degli anni ‘90 e, dopo il trasferimento a Milano, nel 2000 pubblica il primo album ufficiale: da allora, Bugo ha pubblicato 9 album, passando dal circuito indipendente fino a major come Universal e Carosello.



Nel 2002 viene eletto Artista dell’anno al MEI di Faenza, è protagonista degli Mtv Days e dell'Italia Wave nel 2009, nel 2012 il The Guardian lo inserisce tra i più grandi artisti in Italia e nel 2015 Rolling Stone tra le 100 facce della musica definendolo “l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana”. Nel 2016 è tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio a Roma e dello Sziget Festival a Budapest.



Non solo cantautore, Bugo tra il 2009 e il 2014 si dedica alle arti visive, realizzando varie mostre per diverse istituzioni italiane e internazionali. Nel 2011 inoltre è attore e autore della colonna sonora del film “Missione di pace”, applauditissimo al Festival del cinema di Venezia. Ha vissuto alcuni anni a New Delhi e a Madrid.

Biglietti: 18 euro.