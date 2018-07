"Bunny Key", il progetto artistico di Jacopo Marchio

Lo Spazio Culturale Scambiamenti porta a Cervia un evento artistico dal sapore internazionale. Martedì 31 luglio alle ore 21.00 nella splendida cornice del Magazzino Darsena di piazzale dei Salinari il fotografo Jacopo Marchio presenterà il suo ultimo progetto artistico Bunny Key.

Si tratterà di molto di più di un’esposizione fotografica: teatro, musica e arte visiva si fonderanno in un evento artistico innovativo e coinvolgente.

Aprirà la serata una performance teatrale a cura delle attrici Francesca De Lorenzi, Martina Cicognani e Giorgia Massaro che trasporterà gli spettatori con la giusta attitudine verso il momento chiave della serata, rappresentato dall’apertura della mostra fotografica Bunny Key by Jacopo Marchio che sarà visibile solo in questa serata.

L’alter ego dell’autore, fotografo italiano attivo all’estero, punterà a fare riflettere sulla nostra società, sulla presa di coscienza e sul superamento dei concetti di conformismo e anticonformismo, omologazione e disomologazione, il tutto con una sguardo disincantato, ma anche beffardo e ironico. Il coniglietto Bunny Key non è solo un bizzarro animale, ma rappresenta un viaggio dell’individuo all’interno di se stesso.

La serata sarà impreziosita dalle composizioni inedite di musica elettronica a cura di Tebo Dj, preparate per l’occasione.

Sarà presente un angolo catering a cura di Roots Café Cervia, in quella che rappresenterà di fatto una delle ultime occasioni per vedere il Magazzino Darsena nella sua forma attuale, prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione.

L’ingresso sarà gratuito.

Per informazioni, si può contattare Scambiamenti al 3382196514 negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00) oppure scrivere a scambiamenti@comunecervia.it