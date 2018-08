Buon vino, cinema d'autore e visite guidate a Palazzo San Giacomo

La 15^ edizione della rassegna cinematografica ed enogastronomica nazionale "Cinema Divino" ritorna a Russi con "Un film per incontrare l'altro". Per l'edizione 2018 l’ultima serata in programma è per venerdì 17 agosto con la proiezione del film "Nobili Bugie" di Antonio Pisu (Italia, 2017).

Oltre alla degustazione dei grandi vini della Tenuta Uccellina nello stand gastronomico curato della trattoria Da Luciano e le proiezioni delle pellicole cinematografiche, sarà possibile visitare il Palazzo San Giacomo accompagnati dalle guide della Pro Loco di Russi.

Degustazioni e visite guidate sono a cura del Comitato di Gemellaggio e Pro Loco Russi e partono dalle 19.00 (inizio proiezione ore 21.30).

Per la certezza del posto a sedere è richiesta la prenotazione al numero 345 9520012 nei seguenti orari: 10:00-13:00/15:00-17:00.

La prenotazione sarà valida fino alle ore 21:00.