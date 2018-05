Buongiorno Ceramica: aperitivi, musei e laboratori in compagnia degli artigiani

Si terrà nei giorni 19 e 20 maggio la quarta edizione di Buongiorno Ceramica!, progetto nazionale promosso da AiCC - Associazione Italiana Città della Ceramica. La manifestazione, a livello nazionale, mantiene la stessa formula delle prime due edizioni (anticipando di due settimane la data) e ha quindi come protagoniste 40 città di antica tradizione ceramica in Italia, con botteghe, laboratori e aziende ceramiche, artigiani e artisti, musei e operatori della ceramica impegnati nell’organizzazione di eventi, mostre e aperture straordinarie.

Consolidando il format proposto nell’edizione precedente, Faenza organizza per i due giorni un programma articolato con l’obiettivo di valorizzare botteghe, artigiani e artisti della ceramica e di far conoscere al pubblico questi luoghi ricchi di fascino in cui quotidianamente si produce ceramica.

Buongiorno Ceramica cade tra l'altro negli stessi giorni di Distretto A Weekend (18-19-20 maggio), progetto con cui è in atto una collaborazione, a partire dal fatto che alcuni spazi sono presenti in entrambi gli eventi.

Sabato 19 e domenica 20 maggio il pubblico potrà andare alla scoperta di botteghe e laboratori ceramici faentini, con 22 spazi aperti al pubblico ed eventi, dimostrazioni di tornio, decorazione, cottura ceramica e laboratori pratici in cui bambini e adulti potranno cimentarsi nella lavorazione dell’argilla. Quello delle botteghe e dei laboratori ceramici è un universo affascinante e spesso lontano dai riflettori, in cui quotidianamente l'argilla prende forma, viene lavorata da mani sapienti e forgiata al tornio, viene decorata, smaltata, essiccata e infine cotta, una o più volte, con svariati stili e tecniche che partono dalla tradizione per contaminarsi con metodologie innovative e con l'estetica contemporanea.

Tanti gli appuntamenti, tra cui una colazione in bottega (La Vecchia Faenza) e diversi laboratori ceramici, organizzati da Arte49 Creazioni d'arte, Fosca Boggi, La bottega di Gino Geminiani, Mabilab di Ivana Anconelli (Spazio Permanente Metodo B. Munari), Bottega Mirta Morigi & Girls.

Presenti anche alcuni spazi produttivi storici, come il laboratorio storico di Leandro Lega (che ospiterà Ombre Colorate, mostra di Mirko Donati e Serena Boccanegra della Bottega d'Arte Gibigiana, Venezia) e la sede-museo di Ceramica Gatti 1928; mentre a Mi.MO Gallery sarà possibile vedere la mostra dedicata al 50esimo anniversario del Premio Europa a Faenza, con opere dei ceramisti faentini, inaugurata in 5 maggio scorso.

Alle botteghe che rappresentano il "presente ceramico" di Faenza, si aggiunge quest'anno una sorta di "riapertura" speciale, con un salto nella produzione ceramica faentina tra Settecento e Ottocento: sarà possibile infatti visitare, unicamente su prenotazione, la collezione-museo delle ceramiche Ferniani, grazie alla disponibilità della Famiglia Ferniani.

Partecipano a Buongiorno Ceramica anche i musei della ceramica: MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (con una visita guidata gratuita alla mostra LENCI); Museo Carlo Zauli (con aperture straordinarie, anche nell'ambito di Distretto A Weekend); Museo Tramonti (con l'apertura straordinaria). Si rinnova anche la partecipazione del Museo Diocesano, con la visita guidata "Per le vie del centro: immagini di protezione celeste", a cura di Michela Dal Borgo (20 maggio, ore 11).

Per la prima volta, aderiscono a Buongiorno Ceramica anche l'ISIA di Faenza e il Corso ITS (Corso Biennale di Tecnico Superiore per sostenibilità, sviluppo, design del prodotto ceramico).

Domenica 20 maggio alle ore 18 si chiude infine con l'attesissimo Aperitivo del Ceramista in Piazza Nenni (già della Molinella), con il vino dei produttori del territorio, offerto da Associazione Torre di Oriolo, nei bicchieri in ceramica realizzati per l’occasione da 29 tra botteghe ceramiche e ceramisti faentini. I bicchieri saranno venduti tutti a 10 Euro.

Accompagna la serata l'intervento musicale del Gruppo Ottoni della Scuola di Musica G. Sarti di Faenza, diretto da Monica Albertazzi e Damiano Drei. L'aperitivo sarà a cura dell'Associazione Torre di Oriolo.

Un'anteprima dell'Aperitivo del Ceramista si terrà alle ore 17, nei suggestivi spazi del Ridotto del Teatro Masini, con il Gran Défilé di Danza, a cura di Dance Studio Faenza, con l'accompagnamento al pianoforte del Maestro Filippo Pantieri (coreografie di Luna Ronchi, Simone Lolli e Giovanni Napoli).