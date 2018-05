Buongiorno Ceramica: laboratori aperti e visite per la festa della ceramica italiana

La ceramica a Faenza vanta una tradizione plurisecolare che ancora oggi continua a rivestire. Ecco perché proprio a Faenza prende vita Buongiorno Ceramica, la festa diffusa della ceramica italiana. Due giornate alla scoperta della ceramica artistica e artigianale italiana, tra antiche tradizioni e nuove sensibilità.

La quarta edizione di Buongiorno Ceramica si svolge sabato 19 e domenica 20 maggio 2018.

Aperture straordinarie di botteghe ceramiche, musei, studi e atelier, visite guidate, mostre, forni, laboratori, attività per bambini, performance; ma anche incontri, musica e food. Una grande comunità di artisti e artigiani, un mosaico di forme, smalti, colori.

Nelle fasce orarie 10-13 e 15-18 le botteghe e i laboratori ceramici faentini aprono le porte al pubblico. Anche i musei cittadini dedicati alla ceramica programmano aperture straordinarie: MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (Viale Baccarini 19) dalle 10 alle 19, Museo Tramonti (Via Fratelli Rosselli 8) sabato ore 10-12 e 14-17, domenica ore 10-12, e Museo Carlo Zauli (Via della Croce 6) sabato ore 17-23 domenica ore 10-13.

Inoltre L'Isia organizza due mostre nei giorni dell'evento.

Un'ulteriore sorpresa è rappresentata dalla visita guidata alla collezione-museo delle ceramiche Ferniani. Sabato e domenica visite di mattina(1° turno ore 9 - 2° turno ore 11) e di pomeriggio (1° turno ore 15 - 2° turno ore 17).

Si raccomanda la massima puntualità e la prenotazione è obbligatoria presso IAT-PRO LOCO FAENZA (voltone Molinella 2, Faenza - t. 0546 25231). Biglietteria sul posto: 10 Euro a persona (bambini gratis fino ai 10 anni).