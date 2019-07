Risate con i burattini: da Hansel e Gretel ad Arlecchino e Sganapino

La rassegna itinerante Burattini alla Riscossa propone al pubblico ravennate un weekend di prestigio.

Giovedì 1 agosto, alle ore 21.15, presso l'area esterna del Centro Culturale Valtorto, in via Faentina 216 a Fornace Zarattini, la storica compagnia Teatro alla Panna, attiva sul panorama nazionale da quasi quarant'anni, presenta in anteprima assoluta per la regione Emilia Romagna il nuovissimo spettacolo Hansel e Gretel.

Roberto Primavera e Luca Paci, fondatori della compagnia ed interpreti dello spettacolo presentano così la loro creazione: "si dice vive nel modo delle favole, per parlare di qualcuno che viva fuori dalla realtà, in un mondo dove tutto, prima o poi, si risolverà con un sorriso. Ma è proprio così?

Hansel e Gretel è un classico per l’infanzia, una fiaba famosissima dai tanti risvolti misteriosi. Il Teatro alla Panna si avvicina al testo con una rilettura che da origine a una messinscena inconsueta ed innovativa: un telecomando proietterà Hansel e Gretel nella contemporaneità, anzi nell’attualità televisiva.

Venerdì 2 agosto la rassegna proseguirà poi con il consueto appuntamento al Coya Beach di Casalborsetti, dove a partire dalle ore 21:15 I Burattini di Massimiliano Venturi presentano Arlecchino e Sganapino in cuccagna.

L'ingresso agli spettacoli è gratuito.