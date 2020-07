"Burattini & Figure", in arrivo 24 spettacoli nei luoghi più affascinanti della Romagna

La prestigiosa rassegna di teatro Burattini & Figure giunge quest’anno alla sua XXII edizione e torna ad incantare nelle sere d’estate con l’allegria del teatro di figura per momenti spensierati dedicati alle famiglie. Una rassegna corposa, composta di 24 spettacoli, che tocca 11 comuni e 2 provincie: Ravenna e Forli- Cesena.

I luoghi più affascinanti della Romagna in una rassegna in rete itinerante e di qualità di Teatro di Figura; tra borghi e frazioni, tra mare e collina, per la gioia di tutta la famiglia che, calendario alla mano, può scegliere tra i vari appuntamenti e viaggiare con la fantasia. Infatti, anno dopo anno Burattini e Figure ha preso forza ed identità fino a diventare un appuntamento strutturato dell’estate romagnola, una rete di spettacoli e di pubblici itineranti che si diletteranno nel seguire gli eroi delle baracche in location sempre diverse e sorprendenti: piazze, parchi, borghi storici e piccole frazioni faranno infatti da cornice ai vari appuntamenti.

Dopo l'anteprima di San Mauro Pascoli del 2 luglio, la rassegna prosegue spedita nelle seguenti località: Bagnacavallo, Borghi Casola Valsenio, Forlì, Gambettola, Gatteo Mare, Longiano, Montiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, luoghi che compongono un itinerario in rete fatto di bellezza, magia e divertimento; con altrettante compagnie, tra le più accreditate del teatro di figura italiano: da quelle che portano avanti la tradizione della Commedia burattinesca dell’Emilia Romagna come I burattini della Commedia, Marco Grilli, Compagnia Vladimiro Strinati, Famiglia d’arte Monticelli, al teatro di figura contemporaneo di Teatro medico ipnotico, Ortoteatro, Teatro dei Piedi, All’inCirco, Tanti Così Progetti e Giorgio Gabrielli.

"Il Teatro riapre il sipario, le storie tornano a riempire le giornate dei piccoli come dei grandi e, a luglio, si accendono le luci del palcoscenico anche per la Rassegna Burattini & Figure, giunta alla sua XXII edizione. Da quel lontano 1998 - racconta la direzione artistica del Teatro del Drago - la manifestazione è cresciuta, coinvolgendo sempre nuovi comuni e comunità e, anche in questa strana estate 2020, l’amore per il teatro dei burattini e delle marionette ha fatto breccia in undici comuni di due provincie della terra di Romagna: le provincie di Ravenna e Forlì-Cesena. Un bel vento di speranza, di desiderio di trascorrere momenti di gioia insieme, bambini e genitori a teatro sotto le stelle. Un vento che ha fatto nascere, proprio in questo tempo di Covid, una nuova rete culturale fra la Romagna e l'Emilia: BURATTINRETE ER, che unisce le provincie di Reggio Emilia e Modena alle due provincie romagnole. Mai come in questo momento è importante sentirsi uniti e forti in questo tempo, uniti con il nostro meraviglioso pubblico di bambini e genitori. Troppi mesi lontani dal palcoscenico: i burattini e le marionette fremevano per uscire dai bauli e ricominciare a raccontare storie, incontrare i sorrisi dei più piccoli e la gioia dei genitori e dei nonni".

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. La prenotazione, là dove è necessario (la capillarità della manifestazione nella sua ricchezza deve tenere conto delle esigenze dei vari luoghi), può avvenire sia tramite mail compagnia@teatrodeldrago.it che telefonando al 392 6664211 (h.10-13 e 15-18).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito salvo quelli del 22 luglio e dell'11 agosto a Forlì (info sito Teatro del Drago e Comune di Forlì).

Il calendario completo

Giovedì 9 luglio - Estate a Gambettola 2020 Piazzale Aldo Moro

NONNA E VOLPE - Compagnia Vladimiro Strinati

Martedì 14 luglio

Gatteo Mare (FC) - Piazza della Libertà

IL DOTTORE INNAMORATO - I burattini della commedia

Mercoledì 15 luglio

Gatteo Mare (FC) - Piazza della Libertà

STORIE APPESE A UN FILO – All’InCirco

Sabato 18 luglio - Casola è una Favola

Casola Valsenio (RA) – Piazza Oriani

IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO PASTORE E GUERRIERO – Teatro del Drago

Martedì 21 luglio - Longiano Estate 2020

STORIE APPESE A UN FILO – All’InCirco

Mercoledì 22 luglio [A PAGAMENTO] - Arena San Domenico estate

Forlì (FC) – Musei Civici di San Domenico

ECOMONSTERS PUPPET SHOW - All’InCirco

Giovedì 23 luglio - Estate a Gambettola 2020

Gambettola - Piazza Togliatti

IL RAPIMENTO DEL PRINCIPE CARLO -Teatro del Drago

Venerdì 24 luglio - Notte magica

Masrola di Borghi (FC) - Piazza Kennedy

IL PRINCIPE E IL POVERO - Granteatrino Casa di Pulcinella

Sabato 25 luglio - Casola è una Favola

Casola Valsenio (RA) – Piazza Sasdelli

IL PRINCIPE E IL POVERO - Granteatrino Casa di Pulcinella

Mercoledì 29 luglio - Dolce Estate 2020

Savignano sul Rubicone (FC) - Piazza Bartolomeo Borghesi

IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO PASTORE E GUERRIERO – Teatro del Drago

Martedì 4 agosto - Longiano Estate 2020

DI LÀ DAL MARE - Compagnia Walter Broggini/Ortoteatro

Mercoledì 5 agosto - Dolce Estate 2020

Savignano sul Rubicone (FC) - Piazza Bartolomeo Borghesi

DANTE 3021 – All’InCirco/Teatro del Drago

Giovedì 6 agosto - Estate a Gambettola 2020

Parco Fellini - Gambettola

GIANDUJA E LA MALEDIZIONE DELLA MORTE NERA - I Burattini di Marco Grilli

Sabato 8 agosto - Casola è una Favola

Casola Valsenio (RA) – Piazza Oriani

ECOMONSTERS PUPPET SHOW – All’InCirco

Sabato 8 agosto - Bagnacavallo Festival

Bagnacavallo (RA) – Piazzetta del Carmine

IL RAPIMENTO DEL PRINCIPE CARLO - Teatro del Drago

Martedì 11 agosto [A PAGAMENTO]

Arena San Domenico di Forlì (FC) – Musei Civici di San Domenico

IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO PASTORE E GUERRIERO – Teatro del Drago

Mercoledì 12 agosto - Dolce Estate 2020

Savignano sul Rubicone (FC) - Piazza Bartolomeo Borghesi

IL FLORINDO INNAMORATO – Teatro Medico Ipnotico

Mercoledì 12 agosto - Longiano Estate 2020

L’ASINO RACCONTA AL LUPO - TCP Tanti Cosi Progetti

Mercoledì 19 agosto - Dolce Estate 2020

Savignano sul Rubicone (FC) - Piazza Bartolomeo Borghesi

A SPASSO CON SANDRONE – Giorgio Gabrielli

Giovedì 20 agosto – Bagnacavallo Festival

Bagnacavallo (RA)

C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE - Teatro dei Piedi di Veronica Gonzales

Martedì 25 agosto - Longiano Estate 2020

L’ASINO RACCONTA AL LUPO -Tanti Cosi Progetti

Mercoledì 26 agosto - Dolce Estate 2020

Savignano sul Rubicone (FC) - Piazza Bartolomeo Borghesi

L’ACQUA MIRACOLOSA – I Burattini della Commedia

Sabato 29 agosto - Notte magica

Stradone di Borghi (FC) – Campo Sportivo

PU-PAZZI D’AMORE – All’InCirco