Burattini, giocolieri e cantastorie nella casa degli gnomi

Ha per titolo La casa degli gnomi il penultimo spettacolo del Bagnacavallo Festival 2018, che verrà proposto martedì 28 agosto da Lucia Osellieri e Santosh Dolimano, in collaborazione con Burattini e Figure 2018, Teatro del Drago.

L'appuntamento è alle 21 nella piazzetta del Carmine, lungo la via Mazzini.

Burattini e cantastorie, giocoleria e acrobazia, frizzi e lazzi, filastrocche e tiritere... tutto all'insegna del mondo degli gnomi: furbi e leggendari, grandi o piccolissimi, conquistatori di spazi immaginari della mente e saggi ricercatori del cuore delle cose.

Ingresso a offerta libera. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà sotto il loggiato del Palazzo Comunale, in piazza della Libertà.

La settima edizione del Bagnacavallo Festival si chiuderà giovedì 30 agosto, in piazza della Libertà, con la RetroMarching Band: dixie, gipsy, ska, valzer, rumba, samba, musica balcanica e rock’n’roll. Inizio spettacolo alle 21.30.