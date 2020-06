"Burattini in rete": oltre 60 spettacoli in tutta la Regione

Parte nell'estate 2020 "Burattininrete ER", un progetto di connessione culturale attuato da Associazione 5T (Reggio Emilia), I Burattini della Commedia (Modena), e Teatro del Drago (Ravenna) attraverso le rispettive rassegne “Baracca e Burattini”che coinvolge 12 Comuni della provincia di Reggio Emilia, “Burattini d’Estate” realizzata in 7 comuni della provincia di Modena e “Burattini e Figure”che tocca 9 comuni tra la provincia di Ravenna e Forlì-Cesena.

Il progetto ha come obiettivo - nell’interazione di attività diverse - di promuovere la mobilità del pubblico, così come la condivisione di pratiche artistiche e organizzative orientate allo sviluppo e alla valorizzazione della proposta culturale per il territorio.

Simbolo di questa unione è il burattino, il grado di interattività che caratterizza l’arte del teatro di figura. La sua efficacia e semplicità. Tutti elementi che hanno permesso, in questa estate anomala e imprevista, di immaginare comunque un’attività di spettacolo florida, seppur ridotta rispetto a quella degli anni passati.

Una programmazione diffusa che prevedepiù di 60 spettacoli in programma da giugno ad agosto e coinvolge 28 comuni.

Nella provincia di Ravenna: Bagnacavallo e Casola Valsenio. Nella provincia di Forlì-Cesena: Forlì, Gambettola, Gatteo Mare, Savignano sul Rubicone, Borghi, Longiano e Sogliano al Rubicone.

La rassegna inaugura il 26 giugno a Monteccho Emilia. Gran parte degli spettacoli sono a ingresso gratuito, con prenotazione, nel rispetto delle prescrizioni del Dpcm del 17 maggio 2020, in termini di distanziamento e misure di sicurezza. Tutte le informazioni su: http://www.teatrodeldrago.it/.