Burattini: le avventure di Sganapino e "Il Castello di Tremalaterra"

La programmazione di Burattini alla Riscossa prosegue con tanti divertenti spettacoli dove sono protagonisti Sganapino e gli altri eroi del teatro dei burattini di Massimiliano Venturi.

Lunedì 1 luglio nel giardino di Piazza XXII giugno 1944 a Piangipane, dove a partire dalle ore 21 andrà in scena lo spettacolo Sganapino apprendista contadino. Pavido ed ingenuo come vuole la tradizione, trascinato sul lastrico dalla crisi finanziaria, Sganapino decide di interpretare le new economy a modo proprio, ritornando alla terra e ai mestieri di una volta.

Martedì 2 luglio nuovo evento in riva al mare, e precisamente al Finisterre Beach di Marina di Ravenna, dove alle ore 21:15 sarà la volta di Sganapino cosacco ma non troppo. Un carosello di situazioni inaspettate con al centro i personaggi della tradizione, che si ritroveranno proiettati in vicende d'altri tempi. Uno spettacolo ricco di situazioni, duelli ed inseguimenti da risolvere rigorosamente a suon di bastonate.

Giovedì 4 ritorna poi l'Arena Estiva di Valtorto (a Fornace Zarattini), che a partire dalle ore 21:15 vede in scena la compagnia L'Aprisogni, da Treviso, con lo spettacolo Il Castello di Tremalaterra.

L'ingresso agli spettacoli è gratuito.