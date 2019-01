C'era una volta un re... uno spettacolo teatrale in libreria

Sabato 12 gennaio 2019, alle ore 18.00, andrà in scena presso la libreria “Libridine” di Ravenna in viale Baracca 91 lo spettacolo "C’era una volta un Re", a cura del laboratorio teatrale “Le Belle Bandiere”.

Gli attori in scena – Laura Berardi, Giovanna Randi e Franco Cecè Zoli – combinando in maniera originale le fiabe di Hans Christian Andersen con i testi più duri e malinconici dello scrittore statunitense Raymond Carver, metteranno in scena una performance con elementi dissonanti e fuori dagli schemi. Questo evento fa parte delle “Giornate da Libridine”, la rassegna di iniziative ideata dalla cooperativa sociale San Vitale che ha l’obiettivo di valorizzare i talenti del territorio e creare un luogo di incontro attorno a temi di carattere culturale da proporre alla città.

L’ingresso è gratuito e al termine dello spettacolo verrà offerto un aperitivo preparato dai ragazzi del Bar Teodorico, un progetto di inclusione sociale e lavorativa realizzato sempre da San Vitale.