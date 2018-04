Caccia al tesoro fra i segreti del museo

Domenica 15 aprile Palazzo Milzetti (via Tonducci, Faenza) si riempie di divertimento con Scopri il tuo museo! Alle ore 16.00 si svolge un'attività per ragazzi dai 6 ai 10 anni e le loro famiglie a cura dei Servizi Educativi del Museo (fino ad esaurimento posti disponibili) che prevede l'esplorazione del museo alla scoperta dei suoi tesori: opere inconsuete e straordinarie, segnalate in apposite mappe, da scoprire attraverso un’insolita caccia al tesoro.

Ogni museo ha dei tesori e dei segreti, oggetti e ambienti pieni di storie da raccontare. Con l’ausilio di apposite mappe, in dotazione al museo e che sono distribuite ai partecipanti, vengono date indicazioni sul percorso e segnalate alcune opere. La caccia al tesoro ha l’obiettivo di scoprire i particolari fotografati e segnalare ciò che più colpisce, stupisce, diverte, emoziona.

Le mappe conducono in maniera stimolante e divertente a scoprire i tesori raccolti nei musei, per l’immediatezza del loro linguaggio, la grafica accattivante e l’interesse dei contenuti.

L’attività didattica è gratuita e inclusa nel prezzo del biglietto (gratuito fino ai 18 anni).