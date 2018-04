Dopo il successo delle prime otto edizioni torna domenica 15 aprile a Faenza la Caccia al tesoro in bicicletta "2 ruote meglio di niente", organizzata dall'Associazione "Pedalare per chi non può" con il patrocinio del Comune di Faenza. Tutto il ricavato viene devoluto in beneficenza.

Ogni squadra deve essere composta da un minimo di due a un massimo di cinque partecipanti. Viene richiesto che l'iscrizione venga fatta a nome di un responsabile di almeno 18 anni di età. La quota di iscrizione è fissata in 10 euro a persona (5 euro per chi ha meno di 14 anni).

L'iscrizione è subordinata al pagamento della quota dovuta. E' possibile iscriversi e versare la quota entro venerdì 13 Aprile presso: Fioraio "La Mimosa" Corso Saffi 48 Faenza Orari: Lun-Sab 8,30-12,30 15,30-19,00 - Chiuso il mercoledì - Domenica mattina aperto.

È disponibile un percorso ridotto, il quale dà origine a una classifica separata. La scelta del percorso è da effettuare all'atto dell'iscrizione. In caso di maltempo la caccia al tesoro si svolge domenica 22 aprile.

Da quest’anno è possibile iscriversi via mail comunicando all’indirizzo info@pedalareperchinonpuo.org i dati della squadra (Nome del responsabile, composizione della squadra in termini di adulti e ragazzi, riferimento telefonico, percorso scelto) per poi perfezionare il pagamento della quota su https://tag.satispay.com/PedalarePerChiNonPuo.