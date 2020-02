Parte la grande Caccia al tesoro: una gara a colpi d’indizi per scoprire il territorio

Prende il via domenica 9 febbraio da piazza Farini (ritrovo iniziale ore 10.30) la Caccia al Tesoro che si svolge su tutto il territorio del Comune di Russi, frazioni incluse.

Mantenendo un’atmosfera carica di energia ed emozione i gruppi partecipanti devono cercare le indicazioni per trovare oggetti, attraverso quesiti/domande da risolvere alla riscoperta dei luoghi che appartengono alla nostra cultura e al nostro territorio.

La gara è aperta a tutti, ma è necessaria la presenza di un adulto per ogni squadra partecipante. Il montepremi è così suddiviso: 1° premio 500 €, 2° premio 300 €, 3° premio 200 €. Per il primo classificato di ogni tappa, è previsto un ulteriore premio cosiddetto “premio di tappa”. I vincitori, per riscuotere il premio, potranno recarsi presso tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, presentando il buono che verrà loro rilasciato al momento della vittoria.

L’iscrizione può essere effettuata entro l'8 febbraio presso la Biblioteca Comunale di Russi, in via Godo Vecchia 10, negli orari di apertura. Infine, al momento dell'iscrizione sarà̀ possibile prenotare un Pacco Snack da consumare durante la gara al costo di 6 € a persona.