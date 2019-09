Quattro chiacchiere in punta di piedi: appuntamento in centro con Kledi Kadiu

Giovedì 26 settembre alle 18.30 Kledi Kadiu arriva al Caffè Letteraio a Ravenna in via Diaz 26.

Un appuntamento per fare quattro chiacchiere in punta di piedi con Kledi, primo ballerino noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ai programmi TV di Maria De Filippi. Kledi racconta la sua vita, la sua esperienza lavorativa e cos'è per lui la danza: una piacevole e curiosa conversazione, coadiuvata da Monica Ratti.

Durante l'incontro il ballerino racconta i dietro le quinte di una vita trascorsa sotto le luci di grandi show TV ed importanti esperienze nei più grandi teatri italiani.

Ingresso libero.