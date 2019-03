Calecetto e pranzo multietnico per sconfiggere il razzismo

La cooperativa sociale CIDAS partecipa alla Settimana di Azione Contro il Razzismo con due eventi.

Sabato 23 di marzo, alle 14:30 presso il campo sportivo Dribbling in via Antica Milizia 50, CIDAS con Associazione Islamic Relief e Alleanza delle Associazioni dei Tunisini in Italia, supporta e organizza la quinta edizione del torneo di calcetto "Un calcio al razzismo" al quale partecipano le squadre amatoriali del territorio, per vivere lo sport come occasione d’incontro.

Domenica 24 marzo, presso la Darsena Pop Up, in collaborazione con l’Associazione Saperi e Sapori, gli operatori e i ragazzi accolti nel progetto SPRAR gestito da CIDAS organizzano un pranzo sociale. La partecipazione è aperta alla cittadinanza. Si può prenotare fino al 21 marzo allo 0544 591876.

Il programma della Settimana è on line su www.comune.ra.it/festivaldelleculture.