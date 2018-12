"Quattro passi per Russi": il calendario degli eventi natalizi

“Quattro passi per Russi” è il calendario degli appuntamenti per le festività natalizie realizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e altre Associazioni del territorio. Come da tradizione animerà tutto il periodo delle festività (e oltre) con gli spettacoli della stagione teatrale di prosa e quelli dedicati ai ragazzi, le attività natalizie della Biblioteca e tante altre iniziative come il concerto di natale della Banda Città di Russi e la mostra allestita presso l’ex Chiesa in Albis e il Museo Civico "Il Tempo Sospeso" di Giorgio Tonelli.



MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Fino al 6 gennaio

Via Garibaldi, 138

IL NATALE: la ceramica e la pittura

di Adriano Fava e Anna Maria Boghi

Festivi 10.00/12.00-16.00/19.30

Feriali 9.30/12.00-16.00/19.30



Fino al 6 gennaio

Sala La Cassa - corso Farini, 64

PERCEZIONI

di Casto Maria Corrada, Claudio Dumini, Bruno Retini

Sabato, domenica e il 24 dicembre 10.00/12.00-15.00-18.30

31 dicembre 10.00/12.00



Fino all'8 gennaio

ex Chiesa in Albis e Museo Civico - piazza Farini

IL TEMPO SOSPESO di Giorgio Tonelli

Martedì e venerdì 10.00/12.00

Prefestivi e festivi 10.00/12.00-15.00/18.30

Chiusa il 25 e 31 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019



Fino al 6 gennaio

PuntoInComune - piazza Farini, 34

SCATTO SU SCATTO punti di vista (prima parte)

Prefestivi e festivi 10.00/12.00-15.00/18.30

Chiusa il 25 e 31 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019



APPUNTAMENTI

Sabato 22 dicembre

ore 20.45 Centro Sociale Porta Nova - via A. Moro, 2/1

IL CORO IN CONCERTO



Lunedì 24 dicembre

ore 21.00 Chiesa Arcipretale

PAROLE AL VENTO

Recita Natalizia



Sabato 5 gennaio

ore 20.45 Teatro Comunale - via Cavour, 10

ASPETTANDO LA BEFANA - Spettacolo gratuito

GIROTONDO DEL BOSCO. Racconti di piuma, di pelo e di foglia

Testo e regia di Carlo Presotto, scenografia di Mauro Zocchetta, con Matteo Balbo, Valentina Dal Mas e Carlo Presotto, carte dipinte Carla Albiero, foto Eleonora Cavallo, audio e luci Martina Ambrosini, in collaborazione con Paola Rossi, produzione compagnia LA PICCIONAIA



Domenica 6 gennaio

ore 15.00 Cine Teatro Jolly - via Cavour, 5

LA BEFANA DEI RAGAZZI

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 - piazza Farini

MERCATINO DEL RIUSO



Venerdì 11 gennaio

ore 20.00 Biblioteca Comunale - via Godo Vecchia, 10

MUSICA STORIA MUSICHE



Domenica 13 gennaio

ore 16.00 Teatro Comunale - via Cavour, 10

SOGNO

da W. Shakespeare

Fontemaggiore Teatro

Bambini a teatro

ore 20.45 Centro Sociale Porta Nova - via A. Moro, 2/1

DUE FARSE DIALETTALI

Gruppo comico dialettale “Deì Bosch” di Gambettola



CINEMA JOLLY - via Cavour, 5

Proseguono in tutti i week end dei mesi invernali le proiezioni cinematografiche: domenica ore 21.00 per tutti e ore 16.00 dedicate ai ragazzi.

Proiezioni straordinarie martedì 25 e mercoledì 26 dicembre 2018 e martedì 1 gennaio 2019.



