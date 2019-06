Alimentazione e benessere per l'estate: tornano gli appuntamenti di Happy Bio

Parte con un ricco calendario la rassegna Happy Bio 2019, un progetto che promuove sulla costa romagnola la sana alimentazione bio.

In questo 2019, anno del ‘Turismo Lento’ la vacanza migliore sicuramente è quella che lascia grandi ricordi e piccole impronte sul Pianeta. Una modalità di turismo perfetta che consente un maggiore coinvolgimento del viaggiatore nel tessuto locale, permettendogli di vivere esperienze di vita quotidiana come vero cittadino temporaneo.

“Gli Happy Bio non solo saranno appuntamenti con la frutta biologica - sottolinea Fausto Faggioli, attuatore del progetto - ma permetteranno di conoscere le tradizioni dei Borghi Autentici d’Italia e con un salutare Fitwalking in riva al mare o in pineta chiuderemo queste giornate dedicate al relax, al benessere nell’ottica di un turismo vissuto “in scioltezza”, compatibile con il Territorio e accessibile a tutti, senza ostacoli di carattere economico, strutturale, sociale, culturale. Una nuova visione del sistema di offerta turistica per migliorare qualitativamente l’attuale modo di visitare e comprendere i patrimoni locali.”

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Confcommercio Ravenna e Camera di Commercio di Ravenna, Stabilimenti Balneari della costa romagnola e Fattorie Faggioli di Cusercoli.

Il calendario

27 giugno BAGNO NAUTILUS N° 36 - Lung. C. Colombo, 31 - Punta Marina Terme

02 luglio BAGNO PERLA N° 34 - Lung. C. Colombo, 35 - Punta Marina Terme

03 luglio BAGNO SOLELUNA - Via Cotignola, 19 - Lido di Savio

05 luglio SALBAROLI Editore - Via Gamba, 16 - Ravenna ore 20:30

09 luglio BAGNO KIRIBATI N° 64 - Via della Fontana, 20 - Punta Marina Terme

12 luglio BAGNI BOLOGNA, BOLOGNINO&ANGOLO B N° 40 - Lung. C. Colombo, 27 - Punta Marina Terme

16 luglio BAGNO ROMEO N° 2 - Via delle Ortensie, 13 - Casal Borsetti

18 luglio BAGNO MARINAMORE N° 82 - Viale della Pace, 464 - Marina di Ravenna

20 luglio BAGNO MERIDA N° 76 - Via della Fontana, 40 - Punta Marina Terme

23 luglio BAGNO BALOO BEACH N° 14 - Lung. C. Colombo, 151 - Punta Marina Terme

26 luglio BAGNO KAMALA N° 12 -Lung. C. Colombo, 157 - Punta Marina Terme

26 luglio LA FRULLERIA, ore 20:30 - V.le delle Nazioni, 129 - Marina di Ravenna