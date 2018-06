Calici a Barbiano: musica, degustazioni e tagliatella no limits

Torna sabato 16 giugno, a partire dalle ore 19, l’ormai tradizionale appuntamento enogastronomico Calici a Barbiano all’interno della centrale Piazza Alberico e che celebrerà quest’anno la sua 7° edizione. Numerose sono le cantine della Romagna che hanno dato la loro adesione confermando la volontà di presentare i loro migliori vini in un contesto oramai consolidato.

Novità di questa edizione sarà il “taglio” più giovane dato alla manifestazione con musica dagli anni 80 ad oggi e la presenza di Marco Genesi & Paolino direttamente da Studio Delta con il “Discoring dance dinner club”. Inoltre, grazie alla collaborazione con lo Smile Bar, sarà a disposizione un american bar con long drinks.

Per quanto riguarda invece l’aspetto più strettamente gastronomico oltre alla valorizzazione del territorio e dei suoi piatti tipici confermatissima sarà la formula Tagliatella No Limits che permetterà agli avventori di mangiare tagliatelle a volontà al costo fisso di 12 euro. A questo proposito saranno premiati i più virtuosi, cioè chi riuscirà a mangiare il maggior numero di porzioni, che saranno proclamati Re e Regina della tagliatella 2018. A ricordo sarà loro donato un piatto in ceramica celebrativo. Sarà ovviamente acquistabile la singola porzione di tagliatelle oltre ad altre specialità della cucina romagnola e durante la serata saranno disponibili anche bomboloni caldi.

Nel corso della manifestazione si disputerà una dimostrazione di Dodgeball Under 12 e successivamente ci sarà la possibilità per i ragazzi di provare questa specialità sportiva, letteralmente palla schivata, nato come evoluzione agonistica della comune palla prigioniera.

Il ricavato della serata sarà utilizzato per le attività della associazione Italiana Dodgeball ASD che è promotrice dell’evento in collaborazione con Fabrizio Fusè e Roberto Ronchi.

Altre informazioni disponibili sulla pagina Facebook @caliciabarbiano e con infoline 339.4450304