“Calici sotto i tre colli”: un'armonia di cibo, vino e musica live

Sabato 10 agosto, a Brisighella, va in scena “Calici sotto i tre colli”, con il borgo medioevale che nella notte di San Lorenzo si trasforma in una cantina a cielo aperto, dove oltre alla musica si possono gustare buon cibo da strada e calici delle migliori produzioni vinicole delle colline di Brisighella.

Non manca la musica. Brisighella prosegue infatti la collaborazione con Festival Strade Blu e propone la Notte Blu con l’armonia del cibo e il piacere del buon vino che si fondono nella grande anima della musica. Così in Piazza Carducci si tiene alle 21.30 il concerto di Mia Nkem Favour Blues Band.

Ingresso gratuito.

Modifiche alla viabilità

In occasione dell’evento sono programmate diverse modifiche alla viabilità.

Sabato, dalle ore 15.00 alle 24.00, sono vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli in piazza Carducci, via Porta Fiorentina (da via delle Volte a piazza Carducci) e via Baccarini (da via Ugonia a piazza Carducci).

Inoltre, sempre dalle ore 15.00 alle 24.00, divieto di sosta in piazza Marconi, via Naldi, via Porta Fiorentina e via Roma (da piazza Carducci alla piazzetta IV Novembre).

Infine, dalle 18.00 alle 24.00, divieto di transito in via Metelli, dal civico 1 fino al civico 7, nella piazzetta Porta Gabalo, in piazza Marconi, via Naldi e via Porta Fiorentina.