Calici di vino e musica da grammofono. Il party vintage di LallaBay

Venerdì 31 agosto dalle 18 alle 24, a Palazzo San Giacomo di Russi, si tiene l'anteprima di LallaBay, l’evento itinerante che partirà nel 2019.

Vino al Vino Enoteca Itinerante e La Maquina Parlante dell’artista Matteo Scaioli, hanno scelto il fascino di Palazzo San Giacomo di Russi per inaugurare LallaBay - Volume 1, musica senza tempo tra calici di vino, il nuovo evento che viaggerà per borghi e palazzi d’Italia dal prossimo anno.

LallaBay è una bolla dorata sotto le stelle, un concentrato di bellezza per i sensi e l’anima, una linea invisibile che connette il passato e il presente, una parentesi di leggerezza. È una serata in cui si può ballare a piedi nudi sull’erba a ritmo di musica.

Matteo Scaioli si esibirà in un percorso musicale live dagli anni ’20 agli anni ’50, utilizzando dischi originali in bachelite da 78 giri e amplificati da veri grammofoni a mano dei primi del ‘900. Uno spettacolo unico nel suo genere, con cui sta girando l’Italia e l’Europa.

Tra un calice di vino, un ballo e qualcosa di buono da mangiare sotto le stelle, ci sarà un piccolo e selezionatissimo angolo in cui comprare abiti, accessori e arredamento vintage.

L’ingresso è gratuito e saranno programmate delle visite guidate all’interno del Palazzo San Giacomo, dalle 18 alle 21, a cura della Pro Loco di Russi.

Liberi di venire in look vintage - old style. È consigliato portare un vecchio plaid, per provare la bellezza di mangiare e bere sull'erba, sotto le stelle.