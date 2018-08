“Calici sotto la torre”: laboratori, degustazioni e assaggi nella Notte di San Lorenzo

Nel periodo più magico dell’estate torna anche quest’anno a Oriolo dei Fichi il doppio appuntamento con “Calici sotto la torre”. Concerti live, degustazioni libere e guidate, cibi e vini delle colline faentine e il fascino del cielo stellato saranno protagonisti di due serate ricche di gusto, natura e storia. L’appuntamento è per venerdì 10 e sabato 11 agosto nel parco dell’antica torre medievale.

La principale novità di quest’anno sono i due laboratori di degustazione guidata in programma sul tetto panoramico della Torre di Oriolo al calar del sole. Venerdì 10 agosto protagonista sarà l’Albana di Romagna raccontata da Vitaliano Marchi, sommelier e co-autore del recente libro “Albana, una storia di Romagna”, mentre sabato 11 agosto Francesco Falcone, wine writer e autore del libro “Oriolo e il Centesimino” condurrà i presenti in un viaggio in anteprima tra varie interpretazioni dell’annata 2017 di Centesimino. Entrambi i laboratori guidati, in collaborazione con AIS Romagna. inizieranno alle ore 19.30 e proporranno l’assaggio dei vini delle aziende del territorio. Il costo di partecipazione è di 15 euro a laboratorio, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti telefonando al 333.3814000.

In entrambe le serate, a partire dalle ore 20 fino a mezzanotte, nel parco della Torre si potranno degustare il Centesimino, il Famoso, l’Albana, il Sangiovese e gli altri vini dei colli faentini raccontati direttamente dai vignaioli presenti con i loro banchi di assaggio, provando golosi abbinamenti con i cibi locali proposti da produttori di antichi grani, succhi e mieli. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili Antares-Romagna dal parco panoramico di Oriolo si potranno osservare le stelle, cercandone una cadente per esprimere un desiderio. In entrambe le serate sarà attivo un chiosco con piccola ristorazione per un assaggio della gastronomia locale: pasta, piadina, affettati, arrosticini, dolci e non solo.

La colonna sonora di venerdì 10 agosto sarà a cura dei Mystic Doll, quattro strumentisti che si esibiranno con un repertorio di cover rock e pop rivisitate con arrangiamenti alternativi. Mentre sabato 11 agosto spazio alla musica r&b, funky, soul e reggae dei Vonn Washington Trio, che vede impegnati Voon Washington alla voce e al basso elettrico, Raffaello Dileo alla chitarra e Stefano Passaretti alla batteria.

Durante le serate sarà possibile visitare l’antica torre di Oriolo al chiaro di luna, mentre per i più piccoli sarà allestito uno spazio con animazioni.