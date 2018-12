"Call Me", la festa anni '80 con il live di Shad Shadows

Torna sabato 29 dicembre al Bronson "Call Me", il party che non è proprio una festa anni '80 ma qualcosa di più, in cui musica e film di culto si incontrano e dove gli anni '80 arrivano fino ai giorni nostri.

Dalle 22 live Shad Shadows, la creatura notturna di Luca Bandini e Alessandra Gismondi nata dall’amore per la musica elettronica e synth-wave e i suoni elettronici sperimentali, colonne sonore di film e la musica industrial, dance degli anni ’80 e ’90. In consolle Trinity, Chris & ToffoloMuzik dj.

Alessandra Gismondi e Luca Bandini hanno dato vita nel 2014 a un nuovo progetto parallelo agli Schonwald, questa volta dichiaratamente electro-oriented e dark-wave, chiamato Shad Shadows.

Ottimi i suoni di synth, gli effetti elettronici, i beat da ebm virata cold-wave e i legami al gotico italiano (inteso come filone cinematografico anni ’70).

Ingresso gratuito entro le 23, 10 € con drink dopo le 23