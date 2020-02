Una serata in camera oscura per scoprire i segreti della fotografia

Mercoledì 26 febbraio, ore 21.00, uno speciale appuntamento in camera oscura ad Artimmagine di Faenza per scoprire qualcosa di più sulla fotografia.

In camera oscura non nascono immagini, ma fotografie. Quando stampiamo un ritratto, un paesaggio o semplicemente le foto delle vacanze, tocchiamo e ci nutriamo di quella realtà che le ha generate. Una serata per scoprire i segreti di un mondo alchemico e magico.

I posti sono limitati. Info 0546 662030