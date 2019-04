Camera Work Off: gli scatti di 20 giovani fotografi "Invadono" il centro

Dopo il successo della prima edizione, giunge il secondo appuntamento del Festival fotografico Circuito OFF di Camera Work 2019, che si svolge tra il 24 aprile e il 5 maggio nel centro storico della città.

Venti progetti fotografici, selezionati dalla giuria tecnica di Camera Work, che quest’anno aveva come tema “Slow photo”.

Gli scatti vengono esposti in numerosi bar e locali del centro storico per offrire una vetrina d’eccezione a venti giovani fotografi di talento. La curatela della rassegna è affidata quest'anno a Denis Curti, che guida e coordina il festival. Le singole mostre sono allestite invece dagli studenti dell’Università di Bologna - Campus di Ravenna in tirocinio curriculare e formativo presso l’assessorato alle Politiche Giovanili.

È evidente, in questa scelta organizzativa, la precisa volontà di dar vita a un progetto di ampio respiro capace di coinvolgere e promuovere le competenze e la professionalità di giovani artisti emergenti e giovani curatori che hanno potuto sperimentare la professione, sotto la guida esperta di Curti.

L’obiettivo del Circuito OFF, oltre a promuovere la giovane fotografia, vuole rendere la stessa parte integrante della città e della quotidianità dei cittadini e dei turisti. A questo fine, durante i dodici giorni di festival, la città ospiterà numerosi eventi culturali come interviste, presentazioni di fotolibri, talk, happening e letture a tema, che accompagneranno le mostre e vedranno la partecipazione di innumerevoli importanti ospiti del settore.

Tra questi, i principali sono Denis Curti, che sabato 27 aprile alle 17 inaugura ufficialmente il Circuito OFF con il prologo dal titolo “Lettera a un giovane fotografo” e una lettura di portfolio dei fotografi in mostra realizzata insieme ai giovani curatori del festival; segue domenica 28 aprile alle 18 nel Caffè Belli l'intervento della fotografa Lady Tarin, per raccontare la sua esperienza d'artista e offrire una lettura di portfolio di giovani fotografi; il grande fotografo e intellettuale Giovanni Chiaramonte tiene una lectio magistralis dal titolo “La dimora dello sguardo” giovedì 2 maggio alle 16 negli spazi del PR2; infine, domenica 5 maggio alle 21.30 nel PR2 conclude il Circuito OFF il fotografo Efrem Raimondi con la sua lectio magistralis “La fotografia non esiste”.

Fotografi e location della mostra Off

Alessandra Bello - Baldovino / PR2

Alessandra Brown - Bon-Ton

Massimiliano Cafagna - Caffè Belli

Manuel Calderoni - Caffè Corte Cavour

Alessandra Carosi - Fargo Cafè

Roberta Casadei - Bon-Ton

Riccardo Catalano - Caffetteria Guidarello

Carmen Colombo - Fresco

Collettivo Luxifer - Sisi drink and more

Simona Ferrari - Moog

Giorgio Granatiero - PR2

Filippo Ianiero - Grinder

Giulia Lazzaron - Fellini ScalinoCinque

Silvia Maietta - Interno56

Cristina Morettini - Il Nazionale

Angelica Paciocco - Il Roma

Giulia Pasqualin - Caffè Belli

Benedetta Sanrocco - Caffè Belli

Luca Ucciero - PR2

Luca Vitali - Gelateria il Divino