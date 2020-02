Parte la camminata per cani e padroni per costruire il nuovo rifugio

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione di "Cani & canali", una camminata non competitiva per cani con accompagnatore lungo le piste ciclo pedonali delle Bocche dei canali di Faenza. La camminata è un'idea dell'Asd "Atletica 85 Faenza"; parte del ricavato sarà devoluto alla costruzione del nuovo Rifugio del cane in via Plicca a Faenza.

La camminata si tiene sabato 14 marzo, con ritrovo alle 14.15 presso Badiali Pet Shop, in via Marconi 30/1 (Centro Marconi). Il percorso sarà di circa 4 km, quasi completamente su pista ciclopedonale protetta dal traffico veicolare. All’arrivo per tutti i partecipanti (a 2 e 4 zampe) ci sarà un ristoro.

Il costo di partecipazione è di 5 euro per ogni cane con accompagnatore. A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco con materiale e gadget offerto dagli organizzatori e dagli sponsor.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, scrivere a info@atletica85.it, oppure contattare i numeri 333 7162205 e 347 8195020 (dalle 12.30 alle 14 e dalle 20 alle 22).