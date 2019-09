A Lugo la camminata con gli Spartani

Il gruppo SPARTANI Camminatori è formato da amici e conoscenti che si ritrovano per camminare assieme, senza vincoli di frequentazione e competizione, con l’unica finalità di svolgere attività fisica, unito ad un momento di socializzazione.



Il ritrovo abituale è ogni mercoledì sera ore 20:30 presso il parcheggio del Centro Commerciale IRIS (comodo per chi viene da fuori città), da dove si parte e si ritorna per una camminata per le vie del centro abitato di Lugo (RA), ogni volta con un percorso diverso, scoprendo nuovi angoli della nostra città.



Lo svolgimento della camminata avviene a passo leggermente sostenuto, dove una guida detta il passo per mantenere il gruppo unito e traccia il percorso, che normalmente è di circa 6/7 km. Non si lascia indietro nessuno, ma non è una camminata per guardare le vetrine, per cui è necessario un minimo di impegno e preparazione fisica.



La partecipazione è libera, gratuita e spontanea, ognuno è responsabile della propria incolumità e dei propri comportamenti.



E’ consigliato un abbigliamento comodo ma non è necessario equipaggiarsi da atleta. Si consiglia invece di dotarsi di luci di segnalazione per rendersi ben visibili nelle camminate serali.



Di tanto in tanto si organizzano camminate fuori città per partecipare a manifestazioni nei dintorni o gite Spartane, sempre con lo spirito di aggregazione e scoprire posti nuovi.



Chi vuole (ma non è un obbligo) può acquistare la maglietta degli Spartani, realizzata per orgoglio di appartenenza ad un gruppo di amici dove i chilometri camminati passano senza accorgersene, grazie alle tante chiacchiere e momenti divertenti.



Per rimanere aggiornati in tempo reale sui programmi del gruppo, seguite su Facebook il gruppo “Spartani (Gruppo Camminatori)” oppure richiedete informazioni a spartani.onweb@gmail.com

Le camminate inizieranno mercoledì 18 settembre 2019 e termineranno a fine giugno 2020