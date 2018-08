Camminata in Paradiso: una gita in pineta accompagnata dalle letture dantesche

Dopo il successo dell’anno scorso anche per quest’anno rivive la Camminata in Paradiso, una escursione unica nel suo genere, ricca di suggestioni e riferimenti danteschi insieme alla prestigiosa collaborazione del professore emerito dell’Università di Bologna Emilio Pasquini che, al termine della camminata, nella Pineta di Classe, svolgerà una lezione sulla terza Cantica della Divina Commedia.

La camminata in Paradiso, infatti, coniuga la maestosità della Pineta di Classe con immagini evocate in alcuni canti del Purgatorio e del Paradiso e si prefigge di far vivere al partecipante un’esperienza visiva, olfattiva ed emozionale unica.

Il programma

Alle 9.00 registrazione dei partecipanti nel piazzale della Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Alle 9.15 introduzione a cura di Osiride Guerrini e Silvia Rossetti e alle 9.30 inizio della Camminata nella pineta di Classe verso il Parco Primo Maggio con la guida turistica Silvia Rossetti. Il percorso è accompagnato la letture e declamazioni di canti del Purgatorio e del Paradiso.

L'arrivo al parco è previsto per le 11.20, segue la lezione sulla terza cantica della Divina Commedia a opera del professor Pasquini. La camminata di ritorno parte alle 12.00.+

Per la partecipazione è richiesto un contributo di 5 euro. é gradita la prenotazione (info@camminodante.com o 327-4233183)