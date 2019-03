Camminata e pranzo nella Valle del Lamone e del Marzeno

Domenica 24 marzo si apre il calendario primaverile di Sentieri e Sapori con un percorso lungo i sentieri delle prime colline faentine, tra la Valle del Lamone e del Marzeno alla scoperta di borghi e castelli.

La lunghezza è di circa 9 km con un dislivello di 300 metri e un tempo di cammino di 3 ore e mezza. Un'escursione adatta a tutti con la guida Francesca Melandri (348 9211013). Ritrovo e iscrizioni alle 8.30 all’Agriturismo La Vezzana.

Pranzo all’Agriturismo La Vezzana in Via Lavezzana 3 Località Sarna di Faenza.



Pranzo in agriturismo al costo di € 20,00.