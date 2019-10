Camminata Rosa: tutti uniti per la prevenzione del tumore al seno

Lunedì 21 ottobre l’associazione Pedale Bianconero organizza a Lugo la terza edizione della “Camminata Rosa”, iniziativa podistica aperta a tutti a fine benefico, dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

“Quando lo sport si unisce alla solidarietà per aiutare chi ha bisogno l’Amministrazione comunale non può che essere soddisfatta – ha dichiarato Pasquale Montalti, vicesindaco di Lugo con delega allo Sport -. Con questa importantissima iniziativa continua la collaborazione con l’associazione Pedale Bianconero, che ringrazio per la costante disponibilità a organizzare appuntamenti preziosi per la nostra città”.

L’iniziativa prevede un tragitto di 5,2 km. La partenza è alle 20.30 dal parcheggio di via Foro Boario, nei pressi del supermercato. È previsto un ristoro a metà percorso.

La partecipazione è a offerta libera. Tutto il ricavato verrà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo per le proprie attività di assistenza. In particolare, la raccolta di quest'anno è indirizzata all'acquisto di nuovi strumenti di diagnostica destinati al reparto Oncologia dell'Ospedale di Lugo.

L’ultima edizione del 2017 ha visto la partecipazione di circa 900 persone e una raccolta di circa 4mila euro, che sono stati determinanti per l’acquisto della macchina “Paxman Scalp Cooler”, il cui trattamento consente alle donne sottoposte alla chemio per tumore al seno di ridurre la caduta dei capelli.