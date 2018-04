Camminate e gare di velocità per una festa di benessere

Il primo maggio a Lugo è dedicato a sport e benessere. Nella stessa giornata si tengono infatti la 33^ Camminata del Canale dei Mulini e il 26° G.P. Promesse di Romagna.

Il ritrovo per entrambe le manifestazioni è al centro sociale Il Tondo, in via Lumagni 30, vicino al Parco pubblico.

La Camminata del Canale dei Mulini prevede passeggiate ludico motorie di 2 e 8 chilometri. Ritrovo alle 8.00 e partenza alle 9.30. E' previsto un ristoro a metà percorso e all’arrivo.

Le gare delle Promesse di Romagna si svolgono all’interno dei giardini del “Tondo” e iniziano alle ore 9:00, con percorsi sui vialetti interni al parco.

Premiazione individuale

ISCRIZIONI: fino a 10 minuti dalla partenza; quota partecipazione € 2,00.