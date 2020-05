Il camp estivo di Accademia Bizantina non si dà per vinto. Confermata l'edizione 2020

Si tiene anche quest’anno l’Accademia Bizantina Camp, il celebre camp estivo di musica, teatro e arte per i più giovani, che ha come tradizionale sede l’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo. A comunicarlo è la responsabile del camp Alice Bisanti, la quale specifica che per l’edizione 2020 di Accademia Bizantina Camp è stata "studiata una proposta formativa e una serie di formule ad hoc, che consentono di organizzare e tenere il corso in completa sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli e delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19".

Le date previste sono 29 giugno-3 luglio per il primo turno e 6-10 luglio per il secondo.

Le attività di Accademia Bizantina Camp 2020 si svolgeranno dal lunedì al venerdì ed è possibile partecipare scegliendo tra due formule: solo mattino dalle 9 alle 12.30 oppure tutto il giorno dalle 9 alle 16.

Per i ragazzi che arrivano da altre città e che in passato avrebbero partecipato al camp in forma residenziale, è stato messo a punto il pacchetto residenziale per famiglie e gruppi. I ragazzi e i loro familiari oppure un gruppo accompagnato da un adulto di riferimento potranno alloggiare insieme presso l’albergo Antico Convento San Francesco.

I docenti saranno: per la musica Alice Bisanti, Valeria Montanari, Marta Nahon e Marco Radaelli, per il teatro Pietro Piva (in collaborazione con Accademia Perduta-Romagna Teatri) e per il movimento Giulia Bisanti. Queste le attività in programma: lezioni di strumento, laboratorio di teatro, laboratorio di movimento, musica da camera, laboratorio di ascolto/teoria musicale, concerti individuali e di musica da camera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Lo svolgimento del camp è una notizia molto positiva per noi – commenta l’assessore alla Cultura Monica Poletti – e per tutti i ragazzi che avranno la possibilità di vivere anche nell’estate 2020 un’esperienza musicale, culturale e umana di assoluto valore. Ringraziamo Accademia Bizantina per l’impegno e ai giovani iscritti auguriamo come sempre di imparare divertendosi".